ЧП в Чечерском районе. Крупный пожар. Предварительная версия – поджог. Огнем охвачено более семи гектаров леса
Сотрудники гослесохраны ликвидируют крупный лесной пожар в Чечерском спецлесхозе (Гомельская область), сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
В 113 районах Беларуси введены запреты на посещение леса. Фото: Минлесхоз Беларуси
Очаг обнаружила авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям. В ликвидации пожара задействовано 50 человек, 8 пожарных автомобилей, 4 трактора с плугом и 2 расчета МЧС. Примерная площадь очага - 7 га. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер.
Причины пожара устанавливаются. Предварительная версия - поджог.
На сегодняшний день запреты и ограничения на посещения лесов из-за сильной жары и пожароопасной обстановки введены в 113 из 118 районов Беларуси. Посещать лес запрещено в Гомельской, Могилевской и Брестской областях. В большинстве районов Минской, Витебской и Гродненской областей тоже введены запреты или ограничения.
11:03 26/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение