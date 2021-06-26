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Шел к автолавке и заблудился: спасатели нашли пенсионера спустя 12 дней

Спасатели нашли пенсионера, заблудившегося в болоте на Браславщине, говорится в сообщении на сайте МЧС в субботу.

"Двадцать пятого июня спасателям поступило сообщение о том, что в районе д. Заверье Браславского района из лесного массива слышны крики заблудившегося в лесу гражданина", - рассказали в ведомстве.

К месту вызова было незамедлительно направлено одно отделение пожарной аварийно-спасательной части №1 Браславского районного отдела по ЧС, пишет interfax.by

"По пути к месту вызова мы связались с заявительницей, по дороге взяли ее с собой, чтобы она показала то место, где слышала крики. На месте женщина указала нам направление, откуда шел звук. Я, пожарный Сергей Абрамович, водитель Попков Алексей и стажер-водитель Денис Германович начали звать потерявшегося, через некоторое время на наши крики кто-то отозвался. Мы пошли в ту сторону, откуда шел звук, постоянно звали его, чтобы не потерять след. Местность болотистая, идти приходилось по колено в воде, а местами и по пояс. Где-то через километр на земле мы увидели мужчину. Он издавал стоны, его тело было очень сильно искусано насекомыми", - рассказал  начальник дежурной смены Владислав Высоцкий.

Спасатели переложили пенсионера на носилки и пошли обратно. Спустя пару минут приехала скорая помощь, мужчину сразу же госпитализировали в больницу.

Как стало известно позже, 22 июня о пропаже мужчины, 1957 года рождения, в милицию заявила женщина, проживающая в соседней деревне. В милиции она рассказала, что не видела мужчину с 14 июня. Его начали искать работники милиции и спасатели.

Пенсионер имел инвалидность по зрению и проживал один. Как рассказал сам пострадавший, он вышел к автолавке за продуктами и заблудился.
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