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Странный рейс в Анталью: самолет «Белавиа» залетел в Латвию, хотя небо этой страны для нас закрыто

Подробности такого маршрута пока неизвестны, вероятно самолет облетал мощный грозовой фрон

Чартерный рейс авиакомпании «Белавиа» вылетел в Анталью практически по расписанию. Однако после взлета Boeing 737-800 взял курс не на Россию, через которую сейчас летают наши самолеты в Турцию в облет Украины, а на север – в Латвию. Согласно данным авиационных сервисов, в 17:13 самолет вошел в воздушное пространство Латвии. А в 17:28, развернувшись, вылетел из него, снова попав в Россию. После этого самолет полетел на юг – уже в сторону Турции.


Интересно, что предыдущий рейс в Анталью самолет “Белавиа” выполнял по стандартному маршруту.

Для сравнения: так выглядел маршрут предыдущего самолета "Минск-Анталья" авиакомпании "Белавиа".


Также интересно, что еще 25 мая Латвия запретила белорусским самолетам летать в своем воздушном пространстве. А самолет "Белавиа", как показывают схемы, провел в воздушном пространстве Латвии около 15 минут.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе “Белавиа” пока не удалось.

Вероятно самолет облетал сильный грозовой фронт. Вот такая ситуация была в Беларуси по состоянию на 18:00.


Радиолокационная карта высоты радиоэха радара, который установлен в Национальном аэропорту «Минск» по состоянию на 18:00.
kp.by
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