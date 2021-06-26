Мнение: Уедут ли из Беларуси айтишники?

Как относиться к заявлению Савиных?

— Эта фраза была сказана в контексте: весь мир делится на условные кластеры (Европа, США), которые не хотят работать с другими. Якобы через пять лет американцы не захотят работать с белорусами. Поэтому вам придётся работать здесь или валить отсюда.





Я в корне не согласен с этим утверждением. Наоборот, IT движется в сторону глобального рынка. Всё больше европейских и американских компаний проникают на рынки Беларуси, Украины, России. На этих рынках много талантливых айтишников, которые сильно котируются во всём мире. С ними будут работать независимо от того, где они будут находиться.





Как отреагируют айтишники? Планируют ли они покинуть Беларусь?

— Общаясь со своими друзьями в Беларуси, я понимаю, что всё большее количество людей планирует уезжать из Беларуси в самое ближайшее время. Абсолютное большинство людей понимают, что IT пойдёт под нож одной из первых индустрий. На это намекают информационные угрозы.





Лукашенко говорит: ПВТ свою роль сыграл, расходимся. Провластные телеграм-каналы муссируют тему того, что айтишники — тунеядцы, не платящие налоги. Это в корне неправда. Видно, что пошла негативная риторика в сторону IT, а за такой риторикой быстро приходят активные действия.





В стране денег нет от слова совсем, поэтому какую-то часть денег попытаются забрать из IT-сектора. Недавно пришли в “21 век” и “Юркас”. Возможно, в ближайшее время начнут приходить в IT-компании. Не хотелось бы этого, потому что современные страны как раз максимально инвестируют в IT.





Почти все бизнесы двигаются в сторону диджитализации. Но в Беларуси этого, похоже, не понимают — судя по высказываниям Савиных. Их горизонт планирования краткосрочный: они пытаются урвать денег сейчас, чтобы избавиться от проблемы, но не понимают, как сильно это навредит стране в долгосрочной перспективе.