Джимми Лай основал ежедневную газету Apple Daily в 1995 году. В его первой редакционной статье было написано: «Мы убеждены, что гонконгцы, привыкшие к свободе, не будут молчать в случае необоснованных ограничений и несправедливого отношения, поскольку гонконгцы рождаются с жаждой свободы».





Apple Daily стал самым популярным источником новостей. Издание выступало за верховенство права, свободу слова и свободную торговлю, пишет The Wall Street Journal.





При закрытии газеты, Китай сослался на закон о национальной безопасности, по которому уже были репрессированы сотни людей.





На прошлой неделе более 500 вооруженных сотрудников полиции ворвались в офисы издания. Руководство газеты было арестовано. Более того, без судебного разбирательства китайские власти заблокировали счета и заморозили активы компании. Из-за этого компания не может выплачивать зарплаты сотрудникам и продолжать работу.





Фото The Guardian





Джимми Лай, основатель газеты, был арестован еще в прошлом году и сейчас отбывает 20-месячный тюремный срок за участие в несанкционированном мероприятии.





Закон о национальной безопасности в Китае дает право должностному лицу квалифицировать деятельность любой компании как преступную. Министр безопасности Гонконга оправдывает действия правоохранительных органов тем, что, по его словам, материалы, которые публиковала Apple Daily ежедневно нарушали закон о безопасности. Арестованных журналистов и руководителей издания вызывают на допросы по более чем 100 статьям.





То, как китайские власти подорвали стоимость акций компании, действие права собственности и контрактов, явилось предупреждением другим ведущим бизнес в Гонконге компаниям. Это не только подрыв свободы прессы, но и демонстрация того, что может случиться с любой другой компанией, если власти сошлются на размытые положения закона о национальной безопасности.



