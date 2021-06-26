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Есть ли выход? Вакцины Pfizer и Moderna в редких случаях могут вызывать миокардит и перикардит

Чаще всего эти проблемы диагностируются у мужчин


Федеральный регулятор США добавил предупреждение в описания вакцин от COVID-19, произведенных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, согласно которому в редких случаях после прививки возрастает риск воспаления сердечной мышцы.

Согласно Управлению по контролю качества продуктов питания и медикаментов (FDA), поступают сообщения, что после прививок этими вакцинами – особенно после второй дозы - повышаются риски миокардита и перикардита. Эти побочные явления намного чаще наблюдаются у мужчин, симптомы проявляются через несколько дней после вакцинации.

По состоянию на 11 июня, в США было выявлено более 1,2 тыс случаев диагностирования миокардита и перикардита – к этому времени были введены около 300 млн доз вакцин.

В общей сложности с воспалением сердечной мышцы были госпитализированы 309 человек моложе 30 лет, 295 из них были выписаны.

Компании Pfizer и Moderna пока не прокомментировали ситуацию.
golosameriki.com
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