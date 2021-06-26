"В этом году мы планируем вывести на рынок уже серийный отечественный шлем виртуальной реальности, который, в том числе, мы будем использовать и для своих целей в рамках тренажерной тематики", - сказал Шадрин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).





По его словам, одним из направлений использования шлема будет виртуальный туризм в условиях пандемии и ограничений.



