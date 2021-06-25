+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Музенидис Трэвел» отменил полетную программу из Минска в Грецию до 8 августа

Об этом белорусское представительство «Музенидис Трэвел» 25 июня проинформировало партнеров.

Как сообщает «Музенидис Трэвел» (Беларусь), отмена полетной программы связана с информацией от принимающей стороны – туроператора Mouzenidis Travel (Греция), где было сообщено следующее:

«В связи с продолжительными ограничительными действиями на восточно-европейском рынке на протяжении более одного года, а также операционными и техническими процессами, связанными с передачей наследства и оценкой имущества, компания Mouzenidis Travel (Греция) временно, в период с 24.06.2021 по 08.08.2021, приостанавливает обслуживание клиентов по ранее забронированным заявкам на территории Греции».

В связи с этим, а также на основании отсутствия разрешения со стороны греческих авиационных властей, белорусский офис греческого туроператора проинформировал агентов о том, что полетная программа из Минска в Грецию на чартерных рейсах отменена до 08.08.2021 включительно.

Для туров, забронированных на указанные даты, возможен перенос на период с 01.09.2021 и далее или на летний период 2022 года по тому же ценовому каталогу. Туристам, которые уже отправились в тур, будет предоставлено туристическое обслуживание в полном объеме.

Таким образом, бронирование новых заявок в Грецию в компании «Музенидис Трэвел» по-прежнему возможно на стыковочных рейсах через Стамбул, но перезачет депонированных средств на новые заявки на данный момент невозможен, пишет toursoyuz.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]