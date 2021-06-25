«Музенидис Трэвел» отменил полетную программу из Минска в Грецию до 8 августа
Об этом белорусское представительство «Музенидис Трэвел» 25 июня проинформировало партнеров.
Как сообщает «Музенидис Трэвел» (Беларусь), отмена полетной программы связана с информацией от принимающей стороны – туроператора Mouzenidis Travel (Греция), где было сообщено следующее:
«В связи с продолжительными ограничительными действиями на восточно-европейском рынке на протяжении более одного года, а также операционными и техническими процессами, связанными с передачей наследства и оценкой имущества, компания Mouzenidis Travel (Греция) временно, в период с 24.06.2021 по 08.08.2021, приостанавливает обслуживание клиентов по ранее забронированным заявкам на территории Греции».
В связи с этим, а также на основании отсутствия разрешения со стороны греческих авиационных властей, белорусский офис греческого туроператора проинформировал агентов о том, что полетная программа из Минска в Грецию на чартерных рейсах отменена до 08.08.2021 включительно.
Для туров, забронированных на указанные даты, возможен перенос на период с 01.09.2021 и далее или на летний период 2022 года по тому же ценовому каталогу. Туристам, которые уже отправились в тур, будет предоставлено туристическое обслуживание в полном объеме.
Таким образом, бронирование новых заявок в Грецию в компании «Музенидис Трэвел» по-прежнему возможно на стыковочных рейсах через Стамбул, но перезачет депонированных средств на новые заявки на данный момент невозможен, пишет toursoyuz.by
08:44 26/06/2021
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