Как сообщает «Музенидис Трэвел» (Беларусь), отмена полетной программы связана с информацией от принимающей стороны – туроператора Mouzenidis Travel (Греция), где было сообщено следующее:





«В связи с продолжительными ограничительными действиями на восточно-европейском рынке на протяжении более одного года, а также операционными и техническими процессами, связанными с передачей наследства и оценкой имущества, компания Mouzenidis Travel (Греция) временно, в период с 24.06.2021 по 08.08.2021, приостанавливает обслуживание клиентов по ранее забронированным заявкам на территории Греции».





В связи с этим, а также на основании отсутствия разрешения со стороны греческих авиационных властей, белорусский офис греческого туроператора проинформировал агентов о том, что полетная программа из Минска в Грецию на чартерных рейсах отменена до 08.08.2021 включительно.





Для туров, забронированных на указанные даты, возможен перенос на период с 01.09.2021 и далее или на летний период 2022 года по тому же ценовому каталогу. Туристам, которые уже отправились в тур, будет предоставлено туристическое обслуживание в полном объеме.



