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Минский Современный художественный театр возобновил работу в Киеве

В 2020-м году артисты театра выступили за политические перемены в стране.

ФОТО: FACEBOOK.COM

Современный художественный театр после изгнания из Беларуси возобновил работу в Киеве, пишет телеграм-канал by_culture.

20 мая в Киеве состоялась премьера спектакля по роману Саши Филипенко «Бывший сын». Руководитель театра и режиссер Владимир Ушаков анонсировал несколько новых спектаклей до конца года, а также планирует гастроли театра.

Артисты театра в 2020-м выступили за политические перемены в стране и против насилия со стороны силовиков. После этого театру отказали в аренде помещения, а потом стали запрещать показы. Один из ведущих артистов театра Денис Дудинский под давлением был вынужден уехать из Беларуси.
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