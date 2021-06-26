За убийство Флойда экс-полицейский Шовин получил 22,5 года тюрьмы





Экс-полицейский Дерек Шовин Court TV via AP

Суд в Миннеаполисе (штат Миннесота) приговорил в пятницу бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 года тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Трансляция заседания велась в онлайн-режиме местным порталом Star Tribune.





В своем выступлении судья заметил, что его решение не основано "на эмоциях, симпатиях или общественном мнении". При этом, добавил Кэхилл, он назначил более суровое наказание, чем обычно в подобных случаях, поскольку преступление, по его словам, было совершено с особой жестокостью и сопровождалось злоупотреблением должностным положением. Судья также оставил возможность для досрочного освобождения Шовина через 15 лет.





В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе использовали при аресте Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями со стражами порядка, многочисленными случаями мародерства и вандализма.





В апреле текущего года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу Шовина. Его признали виновным в непредумышленном убийстве.



