Вакцина «Спутник Лайт» должна поступить в Беларусь в июле. Ею планируют прививать студентов
Еще одна разновидность российской вакцины против коронавируса должна появиться в Беларуси уже в следующем месяце. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Вакцина «Спутник Лайт». Фото: vesti.ru
Начать прививать новой вакциной планируют студентов.
«К учебному году хотели бы охватить в том числе наше студенчество этой вакциной, чтобы поэтапно вакцинировать ту категорию населения, которая переносит наиболее легко, но может являться источником заражения для других», – рассказал Пиневич.
В России вакцина «Спутник Лайт» поступает в гражданский оборот с 25 июня.
Отличие от вакцины «Спутник V» заключается в том, что эта версия препарата вводится одноразово, а ее эффективность меньше и составляет 79,4%. Российские власти рассматривают ее как подходящий препарат для ревакцинации граждан, а московское правительство планирует прививать им трудовых мигрантов.
Сейчас же в Беларуси можно привиться двумя вакцинами: Российской «Спутник V» и китайской от компании Sinopharm.
АД/АА, belsat.eu
22:23 25/06/2021
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