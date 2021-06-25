Вакцина «Спутник Лайт». Фото: vesti.ru





Начать прививать новой вакциной планируют студентов.





«К учебному году хотели бы охватить в том числе наше студенчество этой вакциной, чтобы поэтапно вакцинировать ту категорию населения, которая переносит наиболее легко, но может являться источником заражения для других», – рассказал Пиневич.





В России вакцина «Спутник Лайт» поступает в гражданский оборот с 25 июня.





Отличие от вакцины «Спутник V» заключается в том, что эта версия препарата вводится одноразово, а ее эффективность меньше и составляет 79,4%. Российские власти рассматривают ее как подходящий препарат для ревакцинации граждан, а московское правительство планирует прививать им трудовых мигрантов.





Сейчас же в Беларуси можно привиться двумя вакцинами: Российской «Спутник V» и китайской от компании Sinopharm.











