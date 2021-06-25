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Карантин, сертификат о вакцинации и другие вопросы: РСТО готовит обращение в Минздрав

Республиканский Союз туристических организаций обращает внимание Минздрава на актуальные вопросы въезда и выезда туристов.

РСТО готовит письмо в Министерство здравоохранения с просьбой исключения из списка стран, по возвращении из которых в Беларусь требуется карантин, ряда туристических направлений – Турции, Греции и других, в которых сложилась благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Также в обращении Союза присутствует формулировка о совершенствовании сертификата о вакцинации. В настоящее время на соответствующем белорусском документе не всегда присутствует QR-код. В то же время ряд стран, в частности – Египет – требует от въезжающих иностранцев обязательное наличие QR-кода на сертификате.
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