РСТО готовит письмо в Министерство здравоохранения с просьбой исключения из списка стран, по возвращении из которых в Беларусь требуется карантин, ряда туристических направлений – Турции, Греции и других, в которых сложилась благоприятная эпидемиологическая обстановка.





Также в обращении Союза присутствует формулировка о совершенствовании сертификата о вакцинации. В настоящее время на соответствующем белорусском документе не всегда присутствует QR-код. В то же время ряд стран, в частности – Египет – требует от въезжающих иностранцев обязательное наличие QR-кода на сертификате.



