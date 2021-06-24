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Накрутят на штраф или арест: новый тренд TikTok «крутить колпачки» дошел до Мяделя и Молодечно

В TikTok появился новый тренд — «крутить колпачки». В переводе на русский — «скручивать ниппели с колес чужих автомобилей». Желательно красивые, чтобы подписчики оценили.

У видео с демонстрациями «улова» — десятки тысяч просмотров.

Подобный случай произошел в Мядельском районе, сообщил МЛЫН.BY заместитель начальника Мядельского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Руслан Скворцов.


По его информации, 22 июня в РОВД обратился владелец «Фольксвагена Поло» из Минска и рассказал, что с его авто, припаркованного возле гостиницы в к.п. Нарочь, накануне неизвестные сняли с колес два колпачка. Их личность устанавливается.

19 июня колпачок сняли с автомобиля «Шкода» в Молодечно.

Двоих подростков 11 и 13 лет за «делом» застала сама владелица авто и вызвала милицию. В ходе разбирательства правоохранители нашли у подростков еще 17 снятых колпачков в разных авто. Так как оба не достигли 14 лет, ответственность за поступок понесут родители.

Правоохранители напомнили, что согласно статье 11.1 КоАП Республики Беларусь, мелкое хищение имущества путем кражи влечет наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

В случае, если злоумышленник не достиг 14-летнего возраста,  ответственность понесут  родители по статье 10.3 КоАП за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
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