Центр Сиднея,REUTERS





Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией Covid-19 в мире - в нашем обзоре, пишет Русская служба Би-би-си.





По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальные сведения из разных стран мира, за время пандемии коронавирусом переболело более 180 млн человек, более 3,9 млн умерли, сделано уже более 2,7 млрд прививок.



Британия обогнала Европу по заболеваемости коронавирусом

Британия вышла на первое место по заболеваемости коронавирусом в Европе. В четверг в Соединенном Королевстве было обнаружено более 16 тыс. случаев заболевания Covid-19 (на прошлой неделе около 11 тыс).

Для сравнения, во Франции в этот же день было зафиксировано 2 тыс. случаев заболевания, в Германии - 654. Кроме того, на этой неделе количество случаев заболеваемости вариантом "Дельта" в Британии выросло почти вдвое.





Канцлер Германии Ангела Меркель предложила всем странам ЕС ввести обязательный карантин для посетителей из Великобритании: на данный момент люди, путешествующие из Великобритании в Грецию, Испанию и Португалию, не обязаны самоизолироваться. Путешествующим же в Италию придется просидеть в карантине пять дней и сдать тест. Во Францию жители Великобритании, получившие две дозы вакцины, также могут въехать без карантина.





Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости Covid-19. В частности местные власти опасаются распространения "Дельта"-штамма коронавируса.





Израиль стал одним из лидеров борьбы с Covid-19: более половины населения получили первую или обе дозы вакцины. В середине июля власти разрешили местным жителям ходить без масок, и вот, 10 дней спустя, маски снова необходимо носить в помещении. "Каждые пару дней [количество новых случаев] увеличивается вдвое, - заявил начальник отдела реагирования на коронавирус Нахман Эш. - Кроме того нас беспокоит распространение инфекции".



Опасения из-за варианта коронавируса "Дельта плюс"

После второй волны коронавируса Индия постепенно снимает ограничения, однако эксперты призывают готовиться к третьей волне Covid-19. Существуют опасения, что новый вариант коронавируса "Дельта плюс", обнаруженный в Индии, может ослабить действие ныне существующих вакцин.





"Дельта плюс" - один из разновидностей варианта коронавируса "Дельта": именно этот вариант стал причиной смертоносной второй волны Covid-19. Правительство Индии выразило озабоченность в связи с вариантом "Дельта плюс". Эксперты полагают, что в будущем таких вариантов может появиться больше, если вирус продолжит распространяться среди уязвимого населения.





Однако сейчас невозможно сказать наверняка, вызовет ли новый вариант третью волну. Эксперты полагают, что все может измениться в ближайшие несколько недель. Эпидемиолог Лалит Кант считает, что третья волна в Индии неизбежна: "однако мы можем отсрочить и сдержать этот процесс при помощи должных мер, таких как секвенирование - для отслеживания мутаций - и строгого соблюдения протоколов безопасности".





В некоторых районах Сиднея, включая Бонди-бич снова вводят локдаун из-за роста заболеваемости Covid-19. Новые ограничения коснутся центра города и его пригородов. Таким образом власти Австралии пытаются сдерживать распространение смертоносного варианта "Дельта". В пятницу в Австралии было зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. Это первый локдаун в Сиднее с начала декабря.





Часть британской олимпийской сборной не хочет вакцинироваться перед Играми в Токио. Об этом заявил глава Британской олимпийской ассоциации (BOA) Энди Ансон. Глава комитета отметил, что к началу Игр прививки от коронавируса получат более 90% британских спортсменов, однако некоторые члены сборной настроены против вакцины.





"Мы постараемся убедить их в том, что [сделать прививку] это правильное решение", - отметил Энди Ансон.





Олимпийские игры начнутся в Токио 23 июля. На них могут присутствовать только граждане Японии, иностранных болельщиков на стадион не пустят.