Фальстарт? Освобождение журналисток «Белсата» и гражданки Швейцарии Натальи Херше МВД опровергло
В Сети ходили слухи об освобождении из гомельской колонии журналисток Екатерины Андреевой, Дарьи Чульцовой и гражданки Швейцарии Натальи Херше, однако в МВД это опровергли.
Поговаривали, что момент освобождения даже приехали освещать госСМИ.
Как заявила глава пресс-службы МВД Ольга Чемоданова журналистам «Онлайнера», у нее нет информации по поводу освобождения политзаключённых.
При этом в колонию сегодня действительно приезжала госпресса. Чемоданова пояснила, зачем.
«Что касается присутствия микроавтобуса журналистов в ИК № 4 Гомеля, то телевидение приехало на открытие реабилитационного центра „Доверие“ для осужденных женщин. Новость об этом размещена у нас на сайте», — уточнила она.
19:20 25/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение