Поговаривали, что момент освобождения даже приехали освещать госСМИ.





Как заявила глава пресс-службы МВД Ольга Чемоданова журналистам «Онлайнера», у нее нет информации по поводу освобождения политзаключённых.





При этом в колонию сегодня действительно приезжала госпресса. Чемоданова пояснила, зачем.









«Что касается присутствия микроавтобуса журналистов в ИК № 4 Гомеля, то телевидение приехало на открытие реабилитационного центра „Доверие“ для осужденных женщин. Новость об этом размещена у нас на сайте», — уточнила она.







