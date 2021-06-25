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Фальстарт? Освобождение журналисток «Белсата» и гражданки Швейцарии Натальи Херше МВД опровергло

В Сети ходили слухи об освобождении из гомельской колонии журналисток Екатерины Андреевой, Дарьи Чульцовой и гражданки Швейцарии Натальи Херше, однако в МВД это опровергли.

Поговаривали, что момент освобождения даже приехали освещать госСМИ.

Как заявила глава пресс-службы МВД Ольга Чемоданова журналистам «Онлайнера», у нее нет информации по поводу освобождения политзаключённых.

При этом в колонию сегодня действительно приезжала госпресса. Чемоданова пояснила, зачем.


«Что касается присутствия микроавтобуса журналистов в ИК № 4 Гомеля, то телевидение приехало на открытие реабилитационного центра „Доверие“ для осужденных женщин. Новость об этом размещена у нас на сайте», — уточнила она.
gomel.today
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