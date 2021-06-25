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По их словам, Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев и Сергей Стаюничев «чувствуют себя хорошо, настроены позитивно и принимают участие в решении рабочих вопросов». Информации о статусе, а также предъявляемых обвинениях на данный момент не поступило.





Счета онлайн-гипермаркета по-прежнему не заблокированы, все сервисы работают в штатном режиме.





Напомним, в офис онлайн-гипермаркета 21veк.by силовики пришли 22 июня. В офисе провели обыск, изъяли документы. Основатели компании Сергей Вайнилович, Павел Матусевич и Иван Плюгачев, а также начальник подразделения закупок Сергей Стаюничев были задержаны.



