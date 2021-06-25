Плюс 9 точек. Где еще в Минске откроются пункты вакцинации

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Минск. Официально».





Так, привиться будет можно в следующих местах:





универмаг «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4);

гипермаркет «Green» (Партизанский пр-т, 182);

гипермаркет «Green» (ул. Уборевича, 176);

ТЦ «Глобо» (ул. Уманская, 54);

ТЦ «АутЛето» (пр-т Жукова,44);

рынок «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51);

ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94);

ТЦ «Бонус» (ул. Голубка, 2);

ТД «Ждановичи», Мир Моды-5 (ул. Тимирязева, 129).





Прием в пунктах вакцинации будет осуществляться по графику работы торговых точек. Выходной – воскресенье.



