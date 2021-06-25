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Плюс 9 точек. Где еще в Минске откроются пункты вакцинации

Список пунктов вакцинации от COVID-19, которые будут работать в минских торговых точках, дополнен: в нем появилось 9 новых точек,

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Минск. Официально».

Так, привиться будет можно в следующих местах:

универмаг «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4);
гипермаркет «Green» (Партизанский пр-т, 182);
гипермаркет «Green» (ул. Уборевича, 176);
ТЦ «Глобо» (ул. Уманская, 54);
ТЦ «АутЛето» (пр-т Жукова,44);
рынок «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51);
ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94);
ТЦ «Бонус» (ул. Голубка, 2);
ТД «Ждановичи», Мир Моды-5 (ул. Тимирязева, 129).

Прием в пунктах вакцинации будет осуществляться по графику работы торговых точек. Выходной – воскресенье.
вакцинация
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