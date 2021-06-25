«Обвиняемые дают последовательные признательные показания и, в соответствии с законодательством, они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.





В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями.





Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», - говорится в сообщении СК.