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СК попытался объяснить перевод под домашний арест "особо опасного террориста"

СК рассказал о том, почему Роману Протасевичу и Софье Сапеге изменили меру пресечения на домашний арест

«Обвиняемые дают последовательные признательные показания и, в соответствии с законодательством, они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями.

Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», - говорится в сообщении СК.
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