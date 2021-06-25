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Экс-прокурор Евгений Бабак не вышел после 15 суток

После 15 суток не вышел на свободу бывший помощник прокурора Первомайского района Минска Евгений Бабак, пишет "Наша Нива".



Парень должен был выйти сегодня не позднее 10 часов утра. Есть вероятность, что ему продлили арест. 

Как сообщалось ранее, при задержании Бабака силовики разгромили его квартиру. Осудили его за вывешенный в окне квартиры бело-красно-белый флаг.

Евгений Бабак в августе 2020-го выдал предписание начать проверку по по факту жестокого избиения байкеров людьми в форме сотрудников ГАИ. Но его приказ был проигнорирован. После этого он ушел из прокуратуры и работал в IТ-компании.
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