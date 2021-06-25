+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Не Галина Родионовна: жена главы Гомельского облисполкома оставила хозяйство в деревне и получила высокую должность в Гомеле

В Гомельском областном комитете профсоюза работников АПК новый председатель.


Именно в таком качестве Галина Соловей появилась в видеосюжете ТРК Гомель о прошедшем конкурсе патриотической песни, пишет Флагшток. 

На официальном сайте профсоюза работников АПК информацию о назначении пока не разместили (по состоянию на утро 25 июня - пим. БП) — там Галина Станиславовна пока занимает должность заместителя председателя.

Новый профсоюзный лидер работников АПК Гомельской области является супругой председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья. До переезда в Гомель Галина Соловей была заместителем директора по идеологической работе ОАО «Лань-Несвиж» в Несвижском районе, а также возглавляла профсоюз этого же хозяйства. 

После назначения в 2019 году председателем Гомельского облисполкома Геннадия Соловья его супруга в Гомель не поехала.

«В деревне у нас дом, построенный своими руками, двадцать пять соток огорода, хозяйство, за всем этим надо смотреть, не все так просто. Надеялась, что вернется. Если честно сказать, то я рада за него, так как он всего добился сам. Но больше бы хотела, чтобы он вернулся сюда обратно», — рассказывала Галина Соловей.

Ожидания Галины Соловей не оправдались, и она переехала в Гомель. Как видим, работа, подходящая для жены топ-чиновника, в городе нашлась. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]