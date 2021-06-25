В Беларуси снова побит температурный рекорд - теперь 120-летний

Таким образом, перекрыт абсолютный максимум дня, державшийся 120 лет (33,5 градуса 24 июня 1901 года в Марьиной Горке).





Выше 36 градусов поднялась температура на девяти метеостанциях: в Октябрьском (36,9), Лельчицах (36,7), Жлобине (36,6), Василевичах (36,4), Брагине (36,3), Житковичах (36,3), Марьиной Горке (36,3), Гомеле (36,2) и Пинске (36,1).



