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"В +35 ни помыться, ни в туалет сходить" В Ляховичах воду дают по графику

Жители Ляховичей жалуются на перебои с водой. Ответ властей - вода о графику

фото носит иллюстративный характер

"Добрый вечер! Беспокою вас из города Ляховичи! Прошу о помощи, опубликуйте это, и пускай все видят и знают! У нас в городе нет воды, как горячей, так и холодной. Это продолжается уже третьи сутки. Звоню в ЖКХ, говорят, то насосы сломаны, то резервуары пустые. Издевательство какое-то: в +35 – ни помыться, ни постирать, ни поесть приготовить, ни, извините, в туалет сходить", – написала intex-press.by в соцсетях Юлия поздно вечером 23 июня.

«Почти забыла, что такое вода»

Журналисты связались с Юлией утром 24 июня. Она рассказала, что проблемы с водой в городе начались 21 июня. Причем совершенно неожиданно.

– В понедельник я пришла с работы, приняла душ (это было примерно в пять часов вечера), а где-то в восемь отключили воду – и холодную, и горячую. Я позвонила в ЖКХ, но внятного ответа мне не дали. Сказали, что в резервуарах закончилась вода. Позвонила в 115, там я услышала то же самое, – рассказала девушка. – Во вторник повесили объявление, мол, в связи с погодными условиям насосы не успевают качать воду, экономьте.

По состоянию на утро 24 июня вода в кранах так и не появилась. По словам Юлии, иногда «утром вода может появиться из холодного крана, но напора нет, а сама вода с песком и цвета колы».

Intex-press удалось поговорить и с другими жителями Ляховичей, и все они подтвердили, что перебои с водой есть по всему городу. Правда, в разных районах они разные: у кого-то воды вообще практически нет, у кого-то ее дают на насколько часов в день, но напор маленький.

– Да, действительно, воды нет, и это беда! Четвертый день пошел, а вопросы так и не решаются. Ребенок весь потный от жары, самой не обмыться. Просто хожу в магазин и покупаю минеральную, – рассказала горожанка Светлана.

Я живу на пятом этаже и уже почти забыла, что такое вода. Сутки ее нет вообще, в те дни по утрам немного текла, ржавая, – подтвердила еще одна жительница Ляховичей Наталья. – Звоним, просим о помощи, но ответа нет. Объясняют, что частный сектор забирает воду на поливы и насос не успевает ее накачивать.

При этом люди отмечают, что с отсутствием воды все эти дни они вынуждены были «справляться своими силами»: кто-то покупает бутилированную воду в магазинах, кто-то привозит ее из районов, где вода есть. Но делать это все сложнее.

– Сегодня была в двух магазинах, бутилированной воды нет вообще, одна минералка. Сказали, вчера всю разобрали, но пообещали, что будет привоз, – рассказала одна из горожанок.

«Не хватает воды в водозаборе»

В КУМПП ЖКХ «Ляховичское районное ЖКХ» Intex-press сообщили, что перебои с водой в городе связаны с жарой.

– Не хватает воды в водозаборе. А более подробно вам лучше спросить в водоканале, – отметили в коммунальной службе и дали телефонный номер.

Там пояснили, что из-за небывалой жары в городе резко увеличилось потребление воды (прежде всего, на полив огородов) и скважины просто не успевают наполняться.

– Объем воды, который люди употребляют, превышает тот, который мы поднимаем из артезианских скважин, – пояснили Intex-press в службе, которая отвечает за вопросы водоснабжения и водоотведения в городе. – Мы не успеваем вовремя наполнить чистой водой резервуар на станции обезжелезивания, в связи с этим мы установили график, по которому будем включать воду. 

По данному графику, который 24 июня опубликовали на сайте Ляховичского ЖКХ, воду будут включать трижды в день: с 6 до 8 утра, с 12 до 14 дня и вечером – с 17.30 до 23.00.

Также все желающие горожане смогут дополнительно оставить заявку на подвоз воды. 

Предварительно, воду по графику в Ляховичах будут давать до 27 июня.

Собеседник Intex-press отметил, что единственный способ не допустить подобные перебои с водой в будущем – увеличить количество скважин. Но это и долго, и дорого. Поэтому пока горожан просят экономить воду и, как минимум, не поливать огороды из шлангов. 
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