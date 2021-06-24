Две барановичские больницы станут межрайонными инфекционными госпиталями
Учреждения здравоохранения Барановичская городская больница и Барановичская городская больница №2 возьмут на себя роль межрайонных инфекционных госпиталей. Об этом сообщил на заседании облисполкома начальник главного управления по здравоохранению Виктор Михаловский.
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Всего под такие госпитали буде переоборудовано семь медицинских учреждений Брестской области. Помимо барановичских учреждений здравоохранения в данный список вошли Брестская городская больница №1, Брестская областная детская больница, Брестская областная клиническая больница, Пинская центральная больница и Ивацевичская центральная районная больница.
Во всех этих учреждения планируется значительно увеличить количество кислородных точек, в отдельных больницах будут оборудованы резервуары для хранения жидкого кислорода и установлены газификаторы.
«Уроки борьбы с эпидемией COVID-19 вывели на первое место организацию лечебного газоснабжения. На уровне облисполкома принято решение о реконструкции и модернизации систем снабжения кислородом опорных учреждений здравоохранения области с выделением дополнительного финансирования. В будущем они, имея достаточное количество точек подключения кислорода, станут межрайонными инфекционными госпиталями для своего города и ближайших районов. Все остальные городские и районные больницы смогут работать в обычном режиме», – отметил Виктор Михаловский.
11:12 25/06/2021
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