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Это по-нашему: под Витебском умники подожгли жилье, пытаясь избавиться от комаров

Сотрудники ГАИ Витебского района спасли из горящего дома двоих мужчин. Историю рассказали в ГАИ Витебской области.

Старший лейтенант Николай Усов и капитан Сергей Щербаков выехали на разбирательство по незначительному ДТП. Водитель рейсового автобуса пытался объехать пьяного велосипедиста, тот не удержался за рулем и упал едва ли не под колеса автобуса. Когда водитель автобуса предложил вызвать ГАИ, мужчина бросил свой велосипед и убежал в лес.

Инспекторы ГАИ забрали велосипед и поехали по близлежащим деревням на поиски его хозяина. Местные жители подсказали, чей это велосипед. Чтобы вернуть его, милиционеры поехали на окраину станции Лужесно. Отдали велосипед отцу его владельца и собрались возвращаться, но тут заметили пожар в доме по соседству.

Домик был небольшим, скорее, похожим на баню. Когда милиционеры ехали возвращать велосипед, заметили, что возле него бродит нетрезвый мужчина. Теперь же из окна рвалось наружу пламя.

В домике не было света, только в углу пылало какое-то тряпье, а на полу лежал человек без сознания. Милиционеры вытащили его на улицу и поняли, что этот не тот мужчина, которого они видели около дома – тот был бородат, а у спасенного бороды не было. Снова бросились в задымленный домик. Бородача нашли на кровати, он тоже был без сознания.

Пока приехали спасатели и медики, Усов и Щербаков сами потушили возгорание и привели в сознание спасенных мужчин. Те объяснили, что дом подожгли, когда комаров гоняли: нечаянно опрокинули емкость, в которой тлела «антикомариная» спиралька.
KP.by
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