



Новые правила начали действовать с 24 июня, передает Sputnik.





Вернули обязательный карантин

Главное нововведение, которое затрагивает белорусов, – это обязательный карантин для всех граждан, которые прибывают в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую или Европейскую экономическую зоны. До сегодняшнего карантина при въезде в Польшу можно было избежать, имея на руках отрицательный тест на коронавирус. Белорусы, имеющие основания на выезд из Беларуси и въезд в Польшу, предоставляли результаты тестов на COVID на английском или польском языках, которые делали в Беларуси.





По информации пограничной службы Польши, результаты тестов на COVID-19, которые будут сделаны за пределами Евросоюза, теперь приниматься не будут. А путешественник автоматически будет отправляться на 10-дневный карантин.





Время карантина можно сократить

Попавшие на обязательный 10-дневный карантин путешественники могу сократить этот период - с 24 июня действует еще одно правило.





Лица, которые прибыли в Польшу из-за пределов шенгенской зоны и стран, не входящих в ЕС, могут сократить время обязательной обсервации, если получат отрицательный результат теста COVID. Сдать тест можно не ранее, чем через 7 дней после пересечения границы. Обязанность проходить карантин будет снята автоматически, как только отрицательный результат теста будет введен в информационную систему медицинской диагностической лабораторией, выполняющей тесты на коронавирус.





Более строго будут проверять и иностранцев, которые приезжают в Польшу из стран шенгенской зоны любыми видами транспорта или пешком. Лица, которые приехали на место жительства или для пребывания на территории Польши, обязаны пройти карантин, если у них не будет справки об отрицательном тесте на коронавирус.





Остальные категории граждан, которые имеют другие цели посещения Польши, должны обязательно иметь отрицательный тест на COVID на английском или польском языках, полученный в течение 48 часов до пересечения границы. Тесты из третьих стран также не принимаются.





Кто освобождается от карантина?

От обязательного карантина освобождаются лица, которые получили прививку от коронавируса и получили все необходимые компоненты вакцины. На руках должна быть справка или сертификат о вакц ации. Но здесь есть нюансы.





Во-первых, должно пройти 14 дней с момента получения последнего компонента вакцины.





Во-вторых, путешественник должен быть привит вакцинами, которые входят в список разрешенных в странах ЕС. В этом списке – вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen-Cilag International. Российской вакцины "Sputnik V" и китайского препарата Vero Cell, которым сейчас прививают в Беларуси, в этом списке пока нет.





Также от карантина освобождаются отдельные категории людей, на которых и раньше распространялись исключения. Это дипломаты, солдаты, летные экипажи, водители грузовых машин, следующих в Польшу или транзитных, имеющие на руках полный комплект документов, студенты учащиеся и опекуны несовершеннолетних, которые едут в страны на обучение и некоторые другие. На детей, пересекающих внешние границы Польши из-за пределов ЕС, распространяются такие же ограничения, что и на взрослых.





От карантина освобождаются лица, которые путешествуют самолетом и которые после прибытия в Польшу находятся в стране не более 24 часов и имеют на руках авиабилет, подтверждающий вылет в течение суток после прибытия.