Дезинфекция транспорта на границе: как это будет происходить









В министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, как будет проходить на границе дезинфекция транспорта. Официальный документ опубликован на портале Pravo.by, пишет Sputnik.





Эксперимент по дезинфекции въезжающего транспорта введут с 1 июля, действовать он будет до 1 октября 2021 года. Обработка легковых машин, фур и автобус будет проводиться круглосуточно с использованием дезбарьеров. Водитель или владелец ТС может выбрать для проведения дезинфекции любой из дезбарьеров.





Что нужно знать водителям?





Перед прохождением через дезбарьер водитель должен выключить систему вентиляции и кондиционирования воздуха в салоне и закрыть окна и двери. Выходить из машины нельзя с момента заезда до момента выезда из дезбарьера. Если случилась вынужденная остановка, дезинфекция прекращается, а водитель и пассажиры должны находиться в машине до получения указаний оператора дезбарьера.





Если транспортное средство не проходит по габаритам дезбарьера, оно направляется в специальный дополнительный проезд, где также проходит дезинфекция днища.





Для прохождения дезинфекции водители должны будут предъявить специальные марки, купить которые можно будет сразу же в пункте пропуска. Если въезжающие через "Новую Гуту" автомобилисты откажутся от процедуры, машину не пустят в Беларусь.





Еще одна плата на границе





Напомним, местный сбор за пересечение транспортными средствами белорусской границы ввели при выезде из страны ввели с 1 июня в двух областях - Гродненской и Гомельской. Плата для автомобилей до 5 тонн установлена в размере одной базовой величин - 29 рублей.





Также с 1 июля вводится сбор за пересечение границы в пунктах пропуска Брестской области. Размер сбора - такой же.















