+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дезинфекция транспорта на границе: как это будет происходить

Платная обязательная обработка транспорта будет выполняться в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. Если водитель откажется от процедуры, машину не пустят в Беларусь.



В министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, как будет проходить на границе дезинфекция транспорта. Официальный документ опубликован на портале Pravo.by, пишет Sputnik. 

Эксперимент по дезинфекции въезжающего транспорта введут с 1 июля, действовать он будет до 1 октября 2021 года. Обработка легковых машин, фур и автобус будет проводиться круглосуточно с использованием дезбарьеров. Водитель или владелец ТС может выбрать для проведения дезинфекции любой из дезбарьеров.

Что нужно знать водителям?


Перед прохождением через дезбарьер водитель должен выключить систему вентиляции и кондиционирования воздуха в салоне и закрыть окна и двери. Выходить из машины нельзя с момента заезда до момента выезда из дезбарьера. Если случилась вынужденная остановка, дезинфекция прекращается, а водитель и пассажиры должны находиться в машине до получения указаний оператора дезбарьера.

Если транспортное средство не проходит по габаритам дезбарьера, оно направляется в специальный дополнительный проезд, где также проходит дезинфекция днища.

Для прохождения дезинфекции водители должны будут предъявить специальные марки, купить которые можно будет сразу же в пункте пропуска. Если въезжающие через "Новую Гуту" автомобилисты откажутся от процедуры, машину не пустят в Беларусь.

Еще одна плата на границе


Напомним, местный сбор за пересечение транспортными средствами белорусской границы ввели при выезде из страны ввели с 1 июня в двух областях - Гродненской и Гомельской. Плата для автомобилей до 5 тонн установлена в размере одной базовой величин - 29 рублей.

Также с 1 июля вводится сбор за пересечение границы в пунктах пропуска Брестской области. Размер сбора - такой же.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]