+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Синоптики: в пятницу в Беларуси еще будет жарко, а в воскресенье придет похлада

По информации Белгидромета, жара в республике начнет спадать только в воскресенье – прохладный воздух придет с запада.



Жаркая погода сохранится в Беларуси в пятницу 25 июня, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, пишет Sputnik.

Жаркая погода сохраняется в стране уже больше недели: были побиты многие температурные рекорды, а столбики термометров поднимались выше отметки +35°С.

По информации Белгидромета, 25 июня погодные условия в республике будет определять очень теплая воздушная масса: днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами – с грозами и градом.

Ночью температура воздуха составит от +18 до +23°С, днем – +29..+34°С, в отдельных районах будет еще жарче – до +36°С.

Синоптики сообщили, что на выходных в Беларусь начнет поступать прохладный воздух: на юго-востоке Беларуси будет по-прежнему жарко (выше +30°С), а вот в западных регионах уже прогнозируется комфортная погода температура – от +21 до +27°С.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]