







Жаркая погода сохранится в Беларуси в пятницу 25 июня, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, пишет Sputnik.





Жаркая погода сохраняется в стране уже больше недели: были побиты многие температурные рекорды, а столбики термометров поднимались выше отметки +35°С.





По информации Белгидромета, 25 июня погодные условия в республике будет определять очень теплая воздушная масса: днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами – с грозами и градом.





Ночью температура воздуха составит от +18 до +23°С, днем – +29..+34°С, в отдельных районах будет еще жарче – до +36°С.





Синоптики сообщили, что на выходных в Беларусь начнет поступать прохладный воздух: на юго-востоке Беларуси будет по-прежнему жарко (выше +30°С), а вот в западных регионах уже прогнозируется комфортная погода температура – от +21 до +27°С.















