+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Орше вышли из строя четыре трансформаторные подстанции

Причиной перегрева стала аномальная жара, электроэнергии были лишены жители семи многоквартирных домов.



Жара стала причиной выхода из строя четырех трансформаторных подстанций в Орше, об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, пишет Sputnik.

Без света оставались семь многоквартирных домов. Электроснабжение было восстановлено в 21:20.

Как пояснили в ведомстве, нагрузка на систему энергоснабжения существенно возрастает по причине аномальной жары, установившейся на текущей неделе в республике.

Вероятность перегрева оборудования трансформаторных подстанций увеличивается из-за высокие температуры воздуха, а активное использование потребителями систем кондиционирования также повышает нагрузку на сеть.

Из-за погодных условий сотрудники организаций энергосистемы находятся в состоянии повышенной готовности. В Минэнерго подчеркнули, что задействованы аварийные бригады, которые при необходимости готовы будут принять необходимые меры, чтобы устранить возможные возникшие неполадки в максимально короткие сроки.

Напомним, что в минувшую среду без электричества остались жители Витебской и Могилевской областей. Причиной стало ЧП на одной из самых крупных электростанций в Беларуси - Лукомльской ГРЭС, где загорелась одна из секций трансформаторной подстанции.

Как пояснили в "Белэнерго", пожар возник из-за жаркой погоды.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]