В отношении него возбуждено уголовное дело за оскорбление Лидии Ермошиной и Юрия Караева, рассказывают правозащитники незарегистрированного центра «Весна». В списке потерпевших также есть сотрудница гродненского ОМОН Дарья Мазуркевич. Она, как и остальные потерпевшие, на суд не явились.





Не явился на судебное заседание и обвиняемый. Гособвинитель Георгий Смольский попросил судью Маргариту Ланцевич сделать перерыв в заседании для того, чтобы установить местонахождение Андрея Банушкевича.





Однако после перерыва выяснить причины и обстоятельства, почему обвиняемый не явился на заседание, не удалось. На телефонные звонки мужчина не отвечает, последняя его активность в мессенджерах, сказал Смольский, 14 июня. Гособвинитель предположил, что обвиняемый скрывается от суда и попросил судью Маргариту Ланцевич объявить его в розыск и заключить под стражу, пишет s13.ru





Дело приостановлено на неопределенный срок.



