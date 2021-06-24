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Трагедия в Осиповичском районе - от удара током погиб ребенок

Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка от удара током. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Вечером 23 июня поступило сообщение о смерти девятилетнего жителя Осиповичей. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что ребенок находился на даче в деревне Аминовичи Осиповичского района вместе с бабушкой, дедушкой и младшим братом. Около 16.50 мальчик, включая в розетку электрический тент для подогрева воды, получил удар током. Его обнаружил младший брат и выдернул вилку из розетки. Однако, несмотря на попытки медиков, спасти ребенка не удалось.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области и представителями энергонадзора проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований, опрошены родственники и соседи погибшего.

По данному факту Осиповичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего
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