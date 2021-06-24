Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Guardian





72-летний Дэйв Смит заразился коронавирусом в начале первой волны в Великобритании в 2020 году. Однако, если большинство людей выздоравливали спустя пару недель, у Смита болезнь длилась значительно дольше.





Мужчина проболел COVID-19 более 290 дней подряд или почти 10 месяцев. На сегодняшний день это самое длительное течение болезни.





"Моя жена начинала организовывать похороны пять раз", - рассказал Смит.









По словам мужчины, состояние его здоровья постоянно менялось: ему то становилось лучше, то снова хуже. Его тесты на коронавирус каждый раз показывали положительный результат.





Как пишет Guardian, у людей с длительной инфекцией бывает низкий уровень антител либо из-за недавнего лечения рака крови, либо по наследственным причинам.





Вылечить больного помог коктейль из антител. Его состояние стало постепенно улучшаться, а через 45 дней после его приема он получил первый отрицательный тест.





"COVID-19 разрушил мои легкие, и мне часто не хватает воздуха. Но теперь каждый прожитый день - это бонус", - поделился Смит.



