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В Минске откроют шесть дополнительных пунктов вакцинации в торговых центрах

В Минске с 25 июня начнут работу дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых сетях и развлекательных центрах, говорится в телеграм-канале Мингорисполкома в четверг.

Сделать прививку от COVID-19 можно будет по следующим адресам:
ЦУМ (пр-т Независимости, 54)
ГУМ (пр-т Независимости, 21)
Комаровский рынок (ул. В. Хоружей, 8)
ТРЦ “Титан” (пр-т Дзержинского, 104)
ТРЦ “Галерея Минск” (пр-т Победителей, 9)
ТЦ “МОМО” (Партизанский пр-т, 150а). 
В Мингорисполкоме обещают, что список адресов будет дополняться, пишет interfax.by
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