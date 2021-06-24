Никита во время первого суда





Его передали прокурору для направления в суд, сообщают правозащитники "Весны".





Подростка обвиняют в нападении на сотрудника СИЗО №3 по статье 364 Уголовного кодекса.





Как говорится в материалах дела, Никита умышленно сделал подножку сотруднику Н. Лучкину, от чего тот упал на пол. Когда он поднялся, то прислонил подростка к стене, но тот якобы "схватил Лучкина за волосы и шею, причинив физическую боль и побои потерпевшему, а также высказал угрозу применения насилия в адрес сотрудницы Хавбок Т. Ю. и ее близких".





Никита Золотарев уже осужден на пять лет воспитательной колонии по "августовскому" делу о "коктейлях Молотова". Парень на суде свою вину не признал.





Подросток болен эпилепсией. Он неоднократно жаловался отцу на избиения за решеткой и говорил, что против него применяли даже электрошокер.





На суде Никита заявил, что в СИЗО ему не дают таблетки, а конвоир пообещал, что он умрет в колонии, потому что политический.





Поддержать Никиту письмами или открытками можно по адресу: СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Челюскинцев. Книжная, 1а.