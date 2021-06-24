+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Новое дно: больного эпилепсией 17-летнего политзаключенного снова будут судить

Новое уголовное дело на 17-летнего политзаключенного Никиту Золотарева, больного эпилепсией.

Никита во время первого суда

Его передали прокурору для направления в суд, сообщают правозащитники "Весны".

Подростка обвиняют в нападении на сотрудника СИЗО №3 по статье 364 Уголовного кодекса. 

Как говорится в материалах дела, Никита умышленно сделал подножку сотруднику Н. Лучкину, от чего тот упал на пол. Когда он поднялся, то прислонил подростка к стене, но тот якобы "схватил Лучкина за волосы и шею, причинив физическую боль и побои потерпевшему, а также высказал угрозу применения насилия в адрес сотрудницы Хавбок Т. Ю. и ее близких".

Никита Золотарев уже осужден на пять лет воспитательной колонии по "августовскому" делу о "коктейлях Молотова". Парень на суде свою вину не признал. 

Подросток болен эпилепсией. Он неоднократно жаловался отцу на избиения за решеткой и говорил, что против него применяли даже электрошокер. 

На суде Никита заявил, что в СИЗО ему не дают таблетки, а конвоир пообещал, что он умрет в колонии, потому что политический.

Поддержать Никиту письмами или открытками можно по адресу: СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Челюскинцев. Книжная, 1а.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]