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С 1 июля въезжать в Египет можно с сертификатом о вакцинации

С 1 июля для въезда в Египет не требуется ПЦР-тест, если есть сертификат о вакцинации, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

"Признаваемые вакцины: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, CoronaVac, Sputnik", - говорится в сообщении.

В частности:
"Требуется полная вакцинация. С момента второй прививки и до въезда должно пройти 14 дней (за исключением вакцин, требующих одной прививки). Также требуется обязательное наличие QR кода на сертификате. Заметим, что такой код не всегда присутствует на белорусских сертификатах о вакцинации. РСТО готовит соответствующий запрос в министерство здравоохранения".
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