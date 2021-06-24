Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на вечер 24 июня
В Беларуси обещают грозы, град и ветер. А где-то они бушуют прямо сейчас.
24 июня (четверг) в период с 16 до 21 часов на большей части территории страны, Минской области и в Минске ожидаются грозы, сообщили в Белгидромете.
При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая обстановка сохранится до конца дня.
МЧС просит белорусов по возможности не выходить на улицы во время грозы.
А стихия уже бушует в Сморгони и Молодечно, Лельчицы готовятся
Вчера гроза уже устроила настоящие наводнения на улицах Гродно. 23 июня вечером в Гродно пришла гроза. Ливень был такой силы, что многие улицы просто затопило. А позавчера стихия буйствовала в Польше.
Источник: telegraf.by
16:53 24/06/2021
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