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Очередные тг-каналы и чат стали "экстремистскими"

В Беларуси очередные тг-каналы и чаты признаны "экстремистскими".

Служба информации прокуратуры города Минска сообщает, что это “Лебяжий 97%”, “Лебяжий 97% чат” и “Центральный 97%”. 

Заявление в суд подала прокуратура Центрального района Минска. Она анализировала "информационные сообщения" в тг-каналах, чате и нашла в них призывы "к участию в несанкционированных массовых мероприятиях", к участию в "хулиганских действиях", оскорбления, угрозы силовикам и чиновникам, "разжигание социальной вражды" и т.д.

Суд Центрального района "заявленные требования удовлетворил в полном объеме". Копии решений сразу же отправили в Мининформ для включения тг-каналов и чата в республиканский список экстремистских материалов.
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