История с возможным проведением парада Независимости в этом году обросла интересными фактами. Еще в начале июня « Комсомолка » предположила, что парада в Беларуси на "день независимости" 3 июля 2021 года не будет.





Напомним, по круглым датам военные парады проводят на 9 мая (так было в 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2020 годах). В остальные годы парады проводят на 3 июля – так повелось со времен переноса праздника на эту дату в 1996 году.





Исключением стал 1999-й, когда случилась трагедия на Немиге - в страшной давке на ступеньках перехода станции метро погибли 53 человека – в основном молодежь. А это значит, что ежегодный военный парад в Беларуси не состоится впервые за 22 года.





Интересно, что отмену военного парада в Беларуси в 2021 году официально не никак не комментировали. Известно, что подготовка к параду не велась – 8 июня это подтверждал «Комсомолке» глава пресс-службы Минобороны Беларуси Игорь Гремешкевич. Ничего не слышно о подготовке военного парада и сегодня.





Еще одним подтверждением отмены парада в 2021 году стала телепрограмма на 3 июля, опубликованная в белорусских СМИ.





На канале «Беларусь 1» на 3 июля запланировано несколько блоков с названием «День независимости» - они выйдут в 9:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00. Их продолжительность – от 30 минут до часа. Судя по тому, что в это время на «Беларусь 1» обычно выходят выпуски новостей, трансляции парада не предусмотрено.





Никаких упоминаний о параде нет и в телепрограмме других белорусских телеканалов: большинство хронометража эфирной сетки составляют фильмы и сериалы о войне, а также выпуски новостей. По ОНТ в 21:00 покажут концерт «Беларусь единая».





Сетка телеканалов «Беларусь 3», «Беларусь 5» «РТР-Беларусь», «НТВ-Беларусь» - и вовсе стандартная для субботы.





Напомним, после прошлогодних протестов власти боятся и отменяют проведение любых массовых мероприятий.







