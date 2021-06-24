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Уже точно! Впервые после трагедии на Немиге 3 июля не будет военного парада

Ранее в Минобороны заявляли, что подготовка к параду не ведется - не было указаний. Нет парада и в опубликованной телепрограмме.

Уже точно! Впервые после трагедии на Немиге 3 июля не будет военного парада
История с возможным проведением парада Независимости в этом году обросла интересными фактами. Еще в начале июня «Комсомолка» предположила, что парада в Беларуси на "день независимости" 3 июля 2021 года не будет. 

Напомним, по круглым датам военные парады проводят на 9 мая (так было в 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2020 годах). В остальные годы парады проводят на 3 июля – так повелось со времен переноса праздника на эту дату в 1996 году. 

Исключением стал 1999-й, когда случилась трагедия на Немиге - в страшной давке на ступеньках перехода станции метро погибли 53 человека – в основном молодежь. А это значит, что ежегодный военный парад в Беларуси не состоится впервые за 22 года.

Интересно, что отмену военного парада в Беларуси в 2021 году официально не никак не комментировали. Известно, что подготовка к параду не велась – 8 июня это подтверждал «Комсомолке» глава пресс-службы Минобороны Беларуси Игорь Гремешкевич. Ничего не слышно о подготовке военного парада и сегодня.

Еще одним подтверждением отмены парада в 2021 году стала телепрограмма на 3 июля, опубликованная в белорусских СМИ.

На канале «Беларусь 1» на 3 июля запланировано несколько блоков с названием «День независимости» - они выйдут в 9:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00. Их продолжительность – от 30 минут до часа. Судя по тому, что в это время на «Беларусь 1» обычно выходят выпуски новостей, трансляции парада не предусмотрено. 

Никаких упоминаний о параде нет и в телепрограмме других белорусских телеканалов: большинство хронометража эфирной сетки составляют фильмы и сериалы о войне, а также выпуски новостей. По ОНТ в 21:00 покажут концерт «Беларусь единая». 

Сетка телеканалов «Беларусь 3», «Беларусь 5» «РТР-Беларусь», «НТВ-Беларусь» - и вовсе стандартная для субботы.

Напомним, после прошлогодних протестов власти боятся и отменяют проведение любых массовых мероприятий. 
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