Moderna переименовала свою вакцину от коронавируса
Компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Теперь препарат будет называться Spikevax. Об этом сообщается на сайте Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Теперь вакцина от Moderna называется Spikevax. Фото: EPA
Раньше название препарата совпадало с названием компании. О причинах переименования не сообщается, пишет Гордон.
По данным исследований, вакцина продемонстрировала эффективность 94,1%, отмечается на сайте EMA. Испытания также показали эффективность 90,9% у участников в группе риска тяжелого протекания COVID-19 – с хроническими заболеваниями легких, сердечными заболеваниями, ожирением, заболеваниями печени, диабетом или ВИЧ-инфекцией.
Как долго длится защита от вакцины, неизвестно. За людьми, вакцинированными в ходе клинических испытаний, продолжат наблюдение в течение двух лет для сбора дополнительной информации о продолжительности защиты.
Ранее свою вакцину переименовала также компания AstraZeneca – она стала называться Vaxzevria.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
мРНК-вакцина производства Moderna стала пятым препаратом для иммунизации от коронавируса, который одобрила для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения. Ее применение рекомендовано для всех возрастных групп от 18 лет и старше.
В конце декабря 2020 года компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. Вакцина mRNA-1273 менее требовательна к условиям транспортировки, для препарата достаточно температуры около -20 °С. В апреле компания снизила эффективность своей вакцины до 90%.
Американские ученые также подтвердили, что препарат Moderna эффективен против "индийского" штамма коронавируса.
09:51 24/06/2021
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