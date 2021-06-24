Moderna переименовала свою вакцину от коронавируса

Теперь вакцина от Moderna называется Spikevax. Фото: EPA





Раньше название препарата совпадало с названием компании. О причинах переименования не сообщается, пишет Гордон.





По данным исследований, вакцина продемонстрировала эффективность 94,1%, отмечается на сайте EMA. Испытания также показали эффективность 90,9% у участников в группе риска тяжелого протекания COVID-19 – с хроническими заболеваниями легких, сердечными заболеваниями, ожирением, заболеваниями печени, диабетом или ВИЧ-инфекцией.





Как долго длится защита от вакцины, неизвестно. За людьми, вакцинированными в ходе клинических испытаний, продолжат наблюдение в течение двух лет для сбора дополнительной информации о продолжительности защиты.





Ранее свою вакцину переименовала также компания AstraZeneca – она стала называться Vaxzevria.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.





мРНК-вакцина производства Moderna стала пятым препаратом для иммунизации от коронавируса, который одобрила для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения. Ее применение рекомендовано для всех возрастных групп от 18 лет и старше.





В конце декабря 2020 года компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. Вакцина mRNA-1273 менее требовательна к условиям транспортировки, для препарата достаточно температуры около -20 °С. В апреле компания снизила эффективность своей вакцины до 90%.





Американские ученые также подтвердили, что препарат Moderna эффективен против "индийского" штамма коронавируса.







