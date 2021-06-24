В Гродно зарегистрированы случаи заболевания малярией













Как рассказала энтомолог Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Гранковская, переносить малярию способны только некоторые комары рода Anopheles (Анофелес). Их и называют малярийными. Эти насекомые широко распространены по всему миру. К слову, встречаются они и в Беларуси.





Малярия – тяжелое паразитарное заболевание, широко распространенное в странах с тропическим и субтропическим климатом. Всего регистрируется четыре вида этого недуга (трехдневная, овале-малярия, четырехдневная и тропическая). Каждый из них имеет свои особенности, однако типичными для всех являются чередование приступов лихорадки (озноб, жар, потоотделение) и нормального состояния, малокровие (анемия), а также увеличение селезенки и печени. В любом случае диагноз может поставить только врач с учетом лабораторных исследований.





Риску заражения малярией подвергается примерно половина населения мира. Это заболевание регистрируется в 97 странах. Большинство случаев и смертей от него происходит в Африке к югу от Сахары, Азии, Латинской Америки, в меньшей степени – на Ближнем Востоке. Лучше всего при выборе страны для путешествия узнать в туристических фирмах, организующих отдых, есть ли там риск заражения малярией. В Беларуси сезон передачи заболевания начинается в июне и продолжается до сентября.





– Если в этот период приедет больной малярией человек и самка комара напьется его крови, то есть риск дальнейшей передачи инфекции и формирования местного очага заболевания, – предостерегает энтомолог.





К слову, с апреля по октябрь ведется мониторинг водоемов на заселенность личинками комаров рода Анофелес.