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Спектакль, который не разрешили в Беларуси, отменили и в Украине

Очередной показ «Бывшего сына» по роману Саши Филипенко должен был пройти 2 июля в Киеве

Саша Филипенко

«Выстава «Бывший сын» була скасована», - такое письмо получили зрители, купившие билет на спектакль 2 июля, когда поинтересовались, почему билеты больше не продаются.

Спектакль по роману белорусского автора Саши Филипенко о белорусских событиях отменили. Это должен был быть уже не первый показ. Сначала Современный художественный театр должен был представить промеру в Минске, однако получить гастрольные удостоверения не удалось. Последние прогоны репетировали дома у режиссера Владимира Ушакова, рассказывал Саша Филипенко.

Все-таки показать спектакль удалось в закрытом ютубе-канале, а офлайн-версию - в Киеве. Премьерный показ состоялся в украинской столице 20 мая. Билетеры были переодеты в силовиков с дубинками и встречали зрителей вопросами о запрещенной символике, цели, с которой они пришли, и просьбами показать документы. Так начиналось театрализованное представление на «Сцене 6» Национального центра Александра Довженко в Киеве.

Следующий показ был запланирован в украинской столице на 2 июля, но он не состоится.

- К сожалению, в связи с летней жарой плохо продаются билеты на спектакль, - прокомментировал «Комсомолке» режиссер «Бывшего сына», руководитель Современного художественного театра Владимир Ушаков. - Интерес белорусов в Киеве очень слабый, а украинский зритель нас не знает. У меня нет средств на аренду, рекламу и другие затраты.

Кроме Ушакова в качестве режиссера, в спектакле задействованы и другие белорусы. Некоторые из них живут в Киеве давно, кто-то переехал сейчас. В спектакле играют и профессиональные актеры, и те, кто вышел на сцену в этом амплуа впервые, - Татьяна Мартынова, Алексей Яровенко, Сергей Кузин, Анастасия Шпаковская, Евгений Казакевич, Василий Процюк, Анастасия Салата, Ольга Карпова, Юлия Гершаник.

- Этот спектакль я переживаю уже больше восьми месяцев, - говорил накануне премьеры в мае Владимир Ушаков. - Создавал и создаю его в двух городах.

Кстати, 23 июня Современный художественный театр официально объявил, что теперь открывается в Киеве. Свои другие постановки СХТ будет ставить на той же площадке, на которой проходил «Бывший сын» - на «Сцене 6» Национального центра имени Довженко.
KP.by
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