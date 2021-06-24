Авария на Лукомльской ГРЭС вызвала локальный блэкаут

Отключения электричества и водоснабжения произошли в двух областях Беларуси из-за аварии на Лукомольской ГРЭС, передает Sputnik.





По информации МЧС, на ГРЭС загорелась одна из секций трансформаторной подстанции. В министерстве отметили, что после получения допуска от энергетиков подразделения приступили к тушению.





"Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Отключены восемь энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии", – сказали в Министерстве энергетики.





Там также отметили, что причины ЧП устанавливаются, а также принимаются меры для максимально оперативного восстановления электроснабжения.





"Предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора", - позже уточнили в ведомстве.





В свою очередь в МЧС подчеркнули, что энергетики занимаются восстановлением электроснабжения. При этом в министерстве заявили, что в МЧС нет информации о пожарах на крупных предприятиях региона – "Нафтан" и "Полимире", которые могли быть вызваны произошедшим ЧП на станции.

Спецкомиссия

Для того чтобы в срочном порядке искать выходы из сложившейся из-за ЧП ситуации, при Витебском облисполкоме уже создали спецкомиссию.





"Для оперативного решения вопросов, связанных с отключением электроснабжения, работает комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском облисполкоме", – сказали в МЧС.





Ликвидация ЧП

По данным МЧС на 23:02 среды, возгорание трансформатора напряжения было пожарными ликвидировано, никто из работников станции не пострадал.





Чуть позже Минэнерго проинформировало, что было также восстановлено электроснабжение большинства отключенных населенных пунктов в обеих областях.





Лукомльская ГРЭС – крупнейшая в Беларуси тепловая электростанция, находящаяся в городе Новолукомль (Витебская область), ее установленная мощность – более 2800 МВт. Станция является филиалом РУП "Витебскэнерго". Строительство ГРЭС было начато в 1964 году, а энергоблоки вводились в эксплуатацию с 1969-го по 1974-й. В год станция вырабатывает до 12 миллиардов кВт·ч электроэнергии (около 30% электроэнергии объединенной энергосистемы страны), обеспечивая ей близлежащие районы (Витебск и Могилев), а также Минск.











