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Авария на Лукомльской ГРЭС вызвала локальный блэкаут

По информации МЧС, произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции ГРЭС в Лукомле.

Авария на Лукомльской ГРЭС вызвала локальный блэкаут
Отключения электричества и водоснабжения произошли в двух областях Беларуси из-за аварии на Лукомольской ГРЭС, передает Sputnik.

По информации МЧС, на ГРЭС загорелась одна из секций трансформаторной подстанции. В министерстве отметили, что после получения допуска от энергетиков подразделения приступили к тушению.

"Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Отключены восемь энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии", – сказали в Министерстве энергетики.

Там также отметили, что причины ЧП устанавливаются, а также принимаются меры для максимально оперативного восстановления электроснабжения.

"Предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора", - позже уточнили в ведомстве.

В свою очередь в МЧС подчеркнули, что энергетики занимаются восстановлением электроснабжения. При этом в министерстве заявили, что в МЧС нет информации о пожарах на крупных предприятиях региона – "Нафтан" и "Полимире", которые могли быть вызваны произошедшим ЧП на станции.

Спецкомиссия

Для того чтобы в срочном порядке искать выходы из сложившейся из-за ЧП ситуации, при Витебском облисполкоме уже создали спецкомиссию.

"Для оперативного решения вопросов, связанных с отключением электроснабжения, работает комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском облисполкоме", – сказали в МЧС.

Ликвидация ЧП

По данным МЧС на 23:02 среды, возгорание трансформатора напряжения было пожарными ликвидировано, никто из работников станции не пострадал.

Чуть позже Минэнерго проинформировало, что было также восстановлено электроснабжение большинства отключенных населенных пунктов в обеих областях.

Лукомльская ГРЭС – крупнейшая в Беларуси тепловая электростанция, находящаяся в городе Новолукомль (Витебская область), ее установленная мощность – более 2800 МВт. Станция является филиалом РУП "Витебскэнерго". Строительство ГРЭС было начато в 1964 году, а энергоблоки вводились в эксплуатацию с 1969-го по 1974-й. В год станция вырабатывает до 12 миллиардов кВт·ч электроэнергии (около 30% электроэнергии объединенной энергосистемы страны), обеспечивая ей близлежащие районы (Витебск и Могилев), а также Минск.
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