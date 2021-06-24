На Филиппинах разбился военный вертолет, шесть жертв









Вертолет Вооруженных сил Филиппин американского производства S-70i Black Hawk разбился в ночь на четверг к северу от Манилы. Три члена экипажа и еще трое находившихся на борту военнослужащих погибли, сообщает Синьхуа 24 июня.





«К настоящему времени на месте катастрофы не обнаружен в живых никто из шести находившихся на борту человек», – заявили в ВВС Филиппин.





Вертолет разбился во время ночного тренировочного полета в нескольких милях от авиабазы в городе Капас в провинции Тарлак. Поиски вертолета начались после того, как он не вернулся на базу.



