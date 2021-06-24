Степана Латыпова вернули в СИЗО №1 на Володарского





На судебно-психиатрическую экспертизу Латыпова направили 10 июня после возобновления судебного процесса, пишет newsbel.by, прерванного из-за его попытки покончить с собой прямо в зале суда.





Латыпов заявил, представители ГУБОПиК угрожают ему и его близким, после чего воткнул себе в горло ручку.





Напомним, промышленного альпиниста Латыпова задержали в сентябре 2020 года. По гостелевидению были показаны сюжеты, что он собирался травить милиционеров ядами, но в деле не оказалось этих обвинений. Его обвинили в мошенничестве, сопротивлении милиции и организации групповых действий, нарушающих общественный порядок.







