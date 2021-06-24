+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Степана Латыпова вернули в СИЗО №1 на Володарского

23 июня стало известно, что арестованного минчанина Степана Латыпова вернулся в Следственный изолятор №1 после прохождения судебно-психиатрической экспертизы.


На судебно-психиатрическую экспертизу Латыпова направили 10 июня после возобновления судебного процесса, пишет newsbel.by, прерванного из-за его попытки покончить с собой прямо в зале суда. 

Латыпов заявил, представители ГУБОПиК угрожают ему и его близким, после чего воткнул себе в горло ручку. 

Напомним, промышленного альпиниста Латыпова задержали в сентябре 2020 года. По гостелевидению были показаны сюжеты, что он собирался травить милиционеров ядами, но в деле не оказалось этих обвинений. Его обвинили в мошенничестве, сопротивлении милиции и организации групповых действий, нарушающих общественный порядок.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]