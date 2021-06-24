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Онлайн-гипермаркет 21vek.by сообщает о работе в штатном режиме

"Все сервисы компании (сайт, call-центр, служба доставки, пункты выдачи заказов и другие) работали и продолжают работать в штатном режиме", - говорится в сообщении на сайте компании в среду.


" 23 июня около 12:30 дня в офис крупнейшего онлайн-гипермаркета 21vek.by пришли сотрудники Комитета государственной безопасности. Было предъявлено постановление на обыск. На время обыска сотрудники головного офиса на пр. Победителей, 100 — всего около 250 человек — оказались без доступа к средствам связи и не имели возможность оперативно предоставлять достоверную информацию о сложившейся ситуации", - добавили там.

В 21vek.by отметили, пишет interfax.by, что руководство компании сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые данные.

"Основатели компании Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев задержаны, их статус на данный момент подлинно неизвестен, сведений о вменяемых обвинениях нет", - говорится в сообщении.
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