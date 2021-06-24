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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Андрей Егоров: Война против медиа только усиливает раскол общества и его радикализацию

Исчезновение умеренного фланга выведет часть аудитории в радикальный сектор, поспособствует большему распространению радикальных установок и убеждений внутри общества.

Андрей Егоров: Война против медиа только усиливает раскол общества и его радикализацию
МВД ратует о признании материалов портала tut.by и его соцсетей экстремистскими, коллектив портала называет это попыткой «стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты tut.by». Министерство юстиции требует для срочной проверки большой объем документов БАЖ, которые — после обысков — находятся в Следственном комитете. Медиа штрафуют, предупреждают, закрывают. О целях государства и перспективах негосударственных медиа в интервью Thinktanks.by размышляет старший аналитик Центра европейской трансформации, политолог Андрей Егоров.

Атака на tut.by в первые дни в большей степени выглядела как попытка рейдерского захвата портала, как шантаж собственников портала арестами людей для того, чтобы они отдали/продали свои доли лояльным государству персонам, то есть контроль над порталом перешел бы полностью в руки государства. Видимо, реализовать эту стратегию не удалось, государство наткнулось на четкую гражданскую позицию, поэтому власти стали искать способы полной блокировки деятельности tut.by в любом виде и маргинализации информационного ресурса. Полностью выдавить tut.by из информационного поля Беларуси — довольно непростая задача, учитывая те объемы внимания, те объемы аудитории, которые были у портала. Все эти действия направлены исключительно на зачистку информационного поля. Что касается исторической коррекции — с этим сложно, все ведь сохраняется в google global cache, во-вторых, остаются другие источники информации, которые фиксировали эти же события и которые пока не зачищены. Наверное, если такая интенция и присутствует, то она довольно наивная и малореализуемая.

С соцсетями посыл МВД вообще очень странный, учитывая 3,5 миллиона пользователей, 60% аудитории — это ведь огромные объемы информации. Хотя инициатива МВД при ее реализации дает возможность при необходимости привлечь любого человека. С другой стороны, нынешнее применение белорусских законов и так не ограничивает власти особенно ни в чем. С другой стороны, можно рассмотреть все это иначе — как эксцесс исполнителя. То есть исполнители должны показать, что возвращают контроль над информационным полем, что задача стоит и выполняется, но при этом представления, как эту задачу действительно эффективно выполнить — нет. Поэтому люди придумывают всякие бредовые идеи, потом их пытаются реализовать и отчитаться, эти действия мало пересекаются с работой других ведомств, которые оценивают эффективность и обстановку, вот и получаются бессмысленные действия, которые больше нагнетают страх, чем исполняют поставленную задачу.

Старые приемы в новой войне


Мы находимся в ситуации информационной войны, которую выиграть информационными средствами власти они не могут. Власти потеряли интернет еще до событий августа 2020 года, и уже тогда потуги установить информационный контроль проваливались одна за другой. Для примера можно вспомнить хотя бы попытки реанимировать БелТА и создать из него мощный информационный ресурс. Да, ресурс стал лучше, но так и не смог пробиться в топ медиа. Понимая, что войну не могут выиграть информационно, власти начинают бить по инфраструктуре — это люди, редакции, физические места, которые завязаны на производство информации. То есть расчет на то, чтобы выбить с поля эти структуры производства информации — и тогда будем доминировать, но будем доминировать не потому, что люди поверили, а потому что больше никого на поле не останется. И это не новый прием — так было с негосударственным телевидением и газетами в доинтернетную эпоху, вопрос монополизации информпространства решался точно так же брутально — закрывали, выбрасывали из системы распространения. Тут та же логика — захватить если не все, то отгрызть большую часть этого информационного пространства. Насколько эта стратегия может быть успешной в современном мире? До определенной степени, видимо, да, может. Сегодня для пользователей очень важно удобство. Если тебе приходится для доступа к ресурсу ставить VPN, какие-то другие приложения, то многие могут этого и не сделать из-за банальной лени. При этом часть пользователей в любом случае вряд ли уйдет на госресурсы, но запросто может перейти на российские. А тут уже угроза для национальных интересов Беларуси в целом. Ситуация требует, помимо поддержки местных ресурсов, перевода части работы актива гражданского общества на вопросы медиаграмотности и информационной гигиены. Аудитория должна уже осваивать эти вещи.

Чем опасна атака на умеренных


Tut.by можно назвать ресурсом центристским, умеренным, точно не радикальным. Очевидно, что это не революционная «Искра». Tut.by, как и многие белорусские НГО, попавшие под государственный каток, работал на эволюционные, но не радикальные преобразования в Беларуси. Ликвидация умеренного фланга ведет к еще большему расколу белорусского общества. Исчезновение этого фланга будет способствовать уходу части аудитории в радикальный сектор, большему распространению радикальных установок и убеждений внутри белорусского общества. К чему это приведет, сказать пока сложно, но очевидно, радикальная повестка будет набирать популярность.

Несмотря на давление и войну, которую развернуло государство против гражданского общества, включая медиа-сектор, подавить или ввергнуть в стерильное состояние эти сферы окончательно невозможно. Не получится — социум изменился. Нельзя сбрасывать со счетов в целом общественные настроения и трансформацию белорусского общества в 2020 году, когда массива общественно и политически активных граждан стало гораздо больше, нежели в какой-либо период белорусской новейшей истории.
Источник: Сергей Запрудский
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