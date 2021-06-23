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Фотофакт. Эвакуатор разрушил часть стены посольства Латвии в Минске, латвийский МИД требует расследовать инцидент

Эвакуатор разрушил часть стены посольства Латвии в Минске, свидетельствуют фотографии, размещенные в Twitter-аккаунте главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса.


"Помещения посольства Латвии в Беларуси в данный момент. Мы ожидаем от властей Минска расследования этого инцидента, обеспечения безопасности и охраны посольства в полном соответствии с международным правом", - заявил Ринкевичс.
smartpress.by
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