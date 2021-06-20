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Древний гигантский некрополь в Колышках: возможно там покоятся 4000 евреев

Создать мемориал и благоустроить многовековое еврейское кладбище в Колышках (бел. — Калышкі, ид. — Kalisk‎) Лиознеского района собирается еврейская община Витебска. По оценкам ученых это место упокоения около 4000 евреев.

Древний гигантский некрополь в Колышках: возможно там покоятся 4000 евреев
Проект мемориала в Колышках. Фото «Мишпоха»
Древнее кладбище расположилось на высоком правом берегу реки Колышанка, его территория вытянутв с юго-запада на северо-восток и сужается вниз по течению реки (максимальная ширина около 75 метров, минимальная ширина около 25 метров).

Предположительная датировка мацев — надгробных камней могилах — конец XVIII – начало XX веков. Исходя из существующей плотности мацев, площади территории кладбища максимальная ориентировочная численность захоронений может составлять около 4000 могил, сообщает культурный центр «Мишпоха».

К нашему времени на поверхности остались видны только примерно 450 старинных надгробий. К счастью в основном они имеют хорошую сохранность, читается текст, встречаются цветные мацевы.

Витебская городская еврейская община, при содействии Лиозненского райисполкома и организаций Лиозненского района, приступила к работам по благоустройству древнего некрополя и созданию мемориала «Старинное еврейское кладбище в Колышках».

Планируется поднять и установить все мацевы, которые удастся обнаружить, прочитать эпитафии и перевести их на русский (возможно, и английский) язык. Рядом с надгробиями будут установлены таблички с переводами.

Кроме того, должны появиться информационные щиты, которые расскажут об истории Колышек и еврейского кладбища.

Мацевы на еврейском кладбище в Колышках. Фото «Мишпоха»

По периметру кладбища будут установлены декоративные надолбы и подпорные стенки. На подпорных стенках обустроены скамьи. В мемориале заложат «Аллею памяти», обустроят дорожки и мостки через канавы, лестницы на нижний ярус кладбища.

Также придется заново проложить подъездную дорогу к кладбищу и сделать небольшую автостоянку для посетитлей.

Мемориальный знак в память всех колышанских евреем установят у входа на кладбище. Он будет просматриваться из центра деревни и станет композиционным центром мемориала.

В основе архитектурной композиции – мотив дерева с обрубленными ветвями – символ утраты, прерванной жизни последнего человека в семье. Звезда Давида венчает композицию, завершает и объединяет ветви стилизованного «древа».

На ветвях мемориального знака будут установлены две текстовых плиты с гравированным золоченным текстом на четырех языках: белорусском, иврите, русском, английском.

Помочь общине в создании этого мемориала и благоустройстве старинного кладбища, можно перечислив деньги на эти работы. Расчетные счета указаны на сайте организации
Народные навіны Віцебска
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