Об этом в среду в эфире национального радио LRT заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, передает ТАСС.









"Следствие ведется достаточно интенсивно, идет сбор информации. К белорусской стороне мы обратимся за предоставлением помощи после того, как будет собран достаточный для такого обращения объем информации", - сказала она.





Как отметила генпрокурор, свое следствие по инциденту также ведут Латвия и США. "На борту самолета находились граждане этих стран, поэтому в обеих [странах] ведется свое следствие", - пояснила она.





Грунскене повторила, что подозреваемых по делу пока нет.



