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Скандал с Ryanair: Литва намерена обратиться к Беларуси за помощью по инциденту с самолетом

Литва намерена обратиться к Беларуси за юридической помощью в расследовании дела, связанного с вынужденной посадкой 23 мая в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, после того, как будет собрано достаточно информации.

Об этом в среду в эфире национального радио LRT заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, передает ТАСС.


"Следствие ведется достаточно интенсивно, идет сбор информации. К белорусской стороне мы обратимся за предоставлением помощи после того, как будет собран достаточный для такого обращения объем информации", - сказала она.

Как отметила генпрокурор, свое следствие по инциденту также ведут Латвия и США. "На борту самолета находились граждане этих стран, поэтому в обеих [странах] ведется свое следствие", - пояснила она.

Грунскене повторила, что подозреваемых по делу пока нет.
afn.by
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