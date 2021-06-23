+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Беларусьфильм» начал съемки игрового фильма «Пламя под пеплом» о разминировании Минска

Студия «Беларусьфильм» начала съемки восьмисерийного игрового фильма под рабочим названием «Пламя под пеплом». Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Национальной киностудии.

Авторы сценария — Юлия Лешко и Людмила Перегудова, кинорежиссер-постановщик — Иван Павлов, кинооператор-постановщик — Вячеслав Дунаев, художник-постановщик — Владимир Царикович.

Картина вместит в себя два временных периода. Первый — послевоенный: в 1945 г. юноши и девушки вступают в ряды добровольцев ОСОАВИАХИМа и занимаются разминированием Минска и окрестностей для того, чтобы внести свою лепту в построение мирной жизни в Беларуси.

Параллельно в фильме разворачивается современная сюжетная линия: внук одного из юных послевоенных саперов служит в Противоминном центре и занимается гуманитарным разминированием — как и дед, продолжает освобождать территорию страны от взрывоопасных предметов, до сих пор находящихся в земле.

Примечательно то, что этот  проект «Беларусьфильм» реализует совместно с Минобороны Беларуси. В качестве консультантов в процессе подготовки к съемкам выступали ведущие специалисты Противоминного центра республики.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]