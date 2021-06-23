Авторы сценария — Юлия Лешко и Людмила Перегудова, кинорежиссер-постановщик — Иван Павлов, кинооператор-постановщик — Вячеслав Дунаев, художник-постановщик — Владимир Царикович.





Картина вместит в себя два временных периода. Первый — послевоенный: в 1945 г. юноши и девушки вступают в ряды добровольцев ОСОАВИАХИМа и занимаются разминированием Минска и окрестностей для того, чтобы внести свою лепту в построение мирной жизни в Беларуси.





Параллельно в фильме разворачивается современная сюжетная линия: внук одного из юных послевоенных саперов служит в Противоминном центре и занимается гуманитарным разминированием — как и дед, продолжает освобождать территорию страны от взрывоопасных предметов, до сих пор находящихся в земле.





Примечательно то, что этот проект «Беларусьфильм» реализует совместно с Минобороны Беларуси. В качестве консультантов в процессе подготовки к съемкам выступали ведущие специалисты Противоминного центра республики.



