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Елена Анисим: Из людской памяти флаг не вытравить

Председатель ТБМ Елена Анисим сказала, до чего может привести инициатива МВД.

 В КГБ поступил проект МВД «Об определении списка организаций и других структур, нацистских символов и атрибутов». Это пишет в своем телеграм-канале провластный Союз журналистов. В документ предлагается включить бело-красный-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь!».
 
Елена Анисим: Во-первых, друзья TБM уже выразили обеспокоенность по поводу вышеизложенного, и, скорее всего, будет подготовлено соответствующие заявление. 
БЧБ флаг - историческая символика, а слова «Жыве Беларусь» принадлежат Янке Купале. В этом случае вам нужно перечеркнуть всю белорусскую историю  и почистить всю белорусскую литературу. Если такой запрет состоится, это будет верхом цинизма в Год народного единства, потому что таким образом, единство в обществе не достигнуть. Именно под БЧБ флагами в 1991 году стала независимой Беларусь. 


…Флаг, конечно, можно запретить, но из человеческой памяти и души его не вытравить. И из истории не выбросить. В любом случае время придет, и флаг снова вернется. Все будет так как и должно быть.

перевод БП
Радио Рацыя
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